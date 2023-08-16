Москва, 16 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, заявил 16 августа президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент России Владимир Путин

В такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», сказал президент.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там наступает, к сожалению, определённая деградация. Это неизбежно повлечёт за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — заявил президент в ходе совещания с правительством.

Глава государства отметил, что необходимо создавать достойные условия для российских атлетов, в том числе в части материального поощрения. Он предложил сделать выплаты сопоставимыми с теми, что выдавались за успехи на Олимпиадах. Людям, которые всю жизнь посвятили спорту, важен не только престиж, но и материальная поддержка, отметил Владимир Путин.

В 2022 года после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные организации, включая МОК, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД называли эти решения политизированными и несправедливыми.

Глава МОК Томас Бах отмечал, что окончательного решения о доступе российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже пока не принято. Ранее МОК рекомендовал допускать к соревнованиям российских атлетов только в «нейтральном» статусе.

В июле 2023 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «разукрашенным трупом, которого жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым», а поведение российских спортивных чиновников, которые, критикуя русофобскую политику МОК, продолжают считать себя составной частью этой же системы и считать недопустимым выход из МОК, — «бюрократическим мазохизмом».