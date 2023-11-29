Москва, 29 ноября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Во время подготовки к встрече Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии в отношении российской стороны чинились «всяческие козни». Об этом 29 ноября рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

РИА Новости/Станислав Красильников Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни», — заявила она в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что это была «внутренняя интрига» среди представителей государств Запада, часть которых уже осознаёт, что ситуация в ОБСЕ доведена ими до экзистенциального кризиса этой организации, а остальные продолжают давить «на эту педаль абсолютного русофобского угара».

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе правительства Северной Македонии 24 ноября заявили о выдаче разрешения на пролёт и посадку самолёта главы российского МИД Сергея Лаврова на время проведения министерской встречи ОБСЕ в столице государства.

В ответ на это в Киеве 28 ноября заявили, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не примет участия во встрече СМИД ОБСЕ в Скопье. Отмечалось, что такое решение принято из-за присутствия на встрече российской стороны.

Позднее в этот же день стало известно, что также во встрече Совета глав МИД ОБСЕ не станут принимать участия Литва, Латвия и Эстония. Прибалтийские республики также назвали причиной такого решения участие во встрече в Скопье министра иностранных дел России.