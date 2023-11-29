Москва, 29 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Основная заслуга Банка России состоит в том, что в условиях жёсткого санкционного давления ему удалось оперативно стабилизировать рубль. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 ноября заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Алексей Куденко/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Ранее издание Politico назвало главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года» за то, что она сорвала планы Запада уничтожить российскую экономику.

По словам Перепелицы, с такими выводами можно согласиться, так как Набиуллина смогла оперативно стабилизировать рубль и разрушила планы западных стран по экономическому блицкригу в отношении России.

«В начале СВО Банк России принял ряд важных мер для стабилизации экономики и, в частности, курса рубля, предотвратив отток капитала из страны, ограничив валютные операции и в целом ужесточив денежно-кредитную политику. Кроме того, требования к банкам были ослаблены, что позволило им избежать существенных убытков по итогам 2022 года», — объяснил Перепелица.

По его словам, ЦБ РФ проводил достаточно взвешенную и аргументированную политику, хотя есть мнение, что его ДКП оказалась чрезмерно жёсткой.

По мнению Мери Валишвили, магистра права, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, благодаря гибкой политике мегарегулятора российский финансовый рынок сохранил стабильность, а для бизнеса открылись новые перспективы развития.

«Отключение от SWIFT стало импульсом развития СПФС, валютные ограничения стали основой для продвижения расчётов в национальных валютах основных торговых партнёров России. Ускоренное внедрение цифрового рубля также будет своего рода ответной мерой на барьеры в трансграничных расчётах», — объяснила она.

По мнению Валишвили, за 2022–2023 год Банк России не принял ни одной избыточной меры регулирования — все действия направлены на поддержание стабильности на финансовом рынке и удержание инфляции на допустимом уровне с перспективой привести её к целевому значению уже в следующем году. Таким образом, все вновь вводимые западные санкции стали для российской экономики рядовыми событиями.

«Важнейший вопрос, по которому мегарегулятор ещё не выработал единой и эффективной меры борьбы, — это заморозка активов как самого Банка России, так и частных инвесторов. Однако необходимо понимать, что западные страны действуют вне норм международного права, в то время как российская сторона призывает к законному решению данного вопроса», — уточнила Валишвили.

В свою очередь, Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова констатировал, что за то время, которое Набиуллина руководит регулятором, тому удалось очистить банковскую систему РФ от финансово нестабильных кредитных организаций, а также тех, которые вели рискованную политику и сомнительные операции.

«В последние два года российская экономика и банковская система столкнулись с большим количеством вызовов, обусловленных антироссийскими санкциями. Зачастую они приводили к дестабилизации финансовой ситуации в стране и валютного курса в частности. Однако Банк России активно предпринимал шаги, направленные на устранение данных факторов или минимизацию их влияния», — подытожил Марков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов Politico, за десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль. Главе ЦБ РФ ставят в заслугу то, что она свела на нет последствия антироссийских санкций со стороны Европейского союза и США.

До этого Набиуллина заявила, что в настоящее время российская банковская система абсолютно здорова и что её нынешнее состояние кардинальным образом отличается от того, в котором она пребывала в начале 1990-х годов.

Кроме того, по словам Набиуллиной, часть российской экономики, ориентированная на внутренний спрос, уже превысила уровень конца 2021 года, темпы роста во втором полугодии 2023 года будут более умеренными. Согласно оценке ЦБ, экономика России вырастет в 2023 году на 1,5-2,5%, в 2024 — на 0,5-1,5%.