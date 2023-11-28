Вашингтон, 29 ноября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Американское издание Politico в ходе мероприятия, посвящённого оглашению наиболее влиятельных личностей за год, назвало главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в укрепление и рост российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«За десятилетие, проведённое Набиуллиной у руля Центрального банка России, жёсткая денежно-кредитка политика неоднократно спасала рубль», — говорится в материале.

Politico также отметило, что Набиуллина стала главным «разрушителем» года благодаря её действиям, которые свели на нет последствия антироссийских санкций со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов Америки.

Также в ходе организованного изданием мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони была названа главным «деятелем» года, а Владимир Зеленский — главным «мечтателем» года.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что российские банки смогли преодолеть внешнее санкционное давление. Он подчеркнул, что банки являются частью экономики, а банковская сфера «отражает состояние экономики в целом».