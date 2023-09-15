Москва, 15 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Часть российской экономики, ориентированная на внутренний спрос, уже превысила уровень конца 2021 года, темпы роста во втором полугодии 2023 года будут более умеренными. Об этом 15 сентября заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

«Мы ожидаем, что во втором полугодии темпы роста будут более умеренными и это естественно после периода быстрого восстановительного роста», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что во втором квартале ВВП вырос на 4,9% год к году. По её словам, такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в 2022 году.

Глава регулятора добавила, что темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых. При этом ситуацию на рынке труда она оценила как напряжённую.

Согласно оценке ЦБ, экономика России вырастет в 2023 году на 1,5-2,5%, в 2024 — на 0,5-1,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. Регулятор отметил, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким — реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7% с прежних 5-6,5%. Инфляция на уровне 4% ожидается в 2024-м и последующих годах.

Также Набиуллина рассказала, что в настоящее время ведётся дискуссия по валютным ограничениям. Она отметила, что позиция регулятора состоит в том, что влиять на потоки капитала надо влиять не административными, а экономическими мерами — повышая привлекательность рубля.