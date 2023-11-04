Москва, 4 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Об этом 4 ноября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Эльвира Набиуллина

Набиуллина напомнила, что в 1990-е годы в банковскую систему из-за относительно простого регулирования пришли люди без компетенций и часто «без совести», так как в то время было очень легко собирать деньги у людей и затем класть их к себе в карман и выводить за границу.

«И такие банки, к сожалению, были, и криминальные банкротства были. И были очень слабые банки, у которых не было собственного капитала. И конечно, нужно было банковскую систему очищать от таких банков, потому что банковская система — это кровеносная система экономики», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что банковскую систему потом пришлось очищать от таких кредитных учреждений, потому что она является кровеносной системой экономики, позволяющей трансформировать сбережения в кредиты сбережения и в целом в инвестиции.

«Мы были вынуждены отозвать большое число лицензий, какие-то банки оздоровить. Это вызывало серьёзное сопротивление. Но сейчас банковская система абсолютно здорова», — добавила Набиуллина.

С 2013 года Центробанк вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, ещё 15 кредитных организаций прошли финансовое оздоровление.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Банк России повысил ключевую ставку четвёртый раз подряд — до 15%. Показатель не менялся с сентября 2022 года до 21 июля, когда ставку подняли с 7,5 до 8,5% годовых. ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку до 12%, а 15 сентября — до 13% годовых.