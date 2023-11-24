Москва, 24 ноября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Североатлантический альянс нельзя привлекать к подъёму химического оружия со дна Балтийского моря после вероятной причастности к ряду террористических актов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 ноября сообщил экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

Ранее директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что попытки привлечь НАТО к решению вопросов, связанных с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, чреваты плачевными последствиями для всего региона.

«После учений НАТО в Балтийском море произошёл подрыв «Северных потоков». Этой причины уже достаточно для того, чтобы вообще закрыть это море для кораблей Североатлантического альянса, — сказал Никулин. — Потому что организация, которая устраивает террористические акты, является террористической. И привлекать террористов к каким-то проектам по ликвидации последствий манипуляций с химическим оружием я бы не стал».

По его словам, отношение США и ЕС к экологии оставляет желать лучшего. Несмотря на все нормы и правила, англо-американцы до сих пор «демонстрируют вопиюще наплевательское отношение к экологии».

«Достаточно вспомнить, что Россия сжигала её химическое оружие в плазменных печах. А американцы химическое оружие Сирии затопили в Средиземном море. Так же, как они делали это 80 лет назад. Совершенно варварский подход! — возмутился Никулин. — НАТО давно утратило кредит доверия».

Он пояснил, что в настоящее время задача извлечения этих боеприпасов выглядит трудновыполнимой, так как они почти наверняка очень сильно разъедены морской солью. Поэтому трогать их небезопасно, ибо риски очень велики.

«Но и оставлять это оружие на дне тоже нельзя. Поэтому следует выработать коллективное решение с учётом экологических рисков, — сказал Никулин. — Балтийское море достаточно мелкое. Так что рано или поздно с этим оружием надо что-то делать. Но привлекать к этой работе террористическую организацию я бы не стал».

Аналогичной позиции придерживается Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Он подчеркнул, что очистка Балтики от химоружия и старых боеприпасов просто не может проводиться без ключевой страны в этом регионе — России. Кроме того, он считает, что такие вопросы лучше не решать в период кризисных ситуаций, так как в противном случае есть риск сильно ухудшить европейскую безопасность.

«Обсуждать и договариваться о процессе очистки акватории Балтики нужно только на международных площадках, как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Подобный опыт давно имеется. Например, совместная работа России с комиссией Нанна-Лугара — программа «Совместного уменьшения угрозы», — также заметил Севостьянов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Беляева, обсуждение вопроса о подъёме химического оружия со дна Балтийского моря должно идти на соответствующих международных площадках. Прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ) с обязательным учётом мнения России и других стран-союзниц. В то же время попытки «подтянуть» к этой теме непрофильные структуры типа НАТО не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям.

При этом в тот день, когда Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде. В минэнерго США уточнили, что в ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

Комментируя случившееся, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что если данные о химическом испытании в Неваде подтвердятся, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ.

В свою очередь, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупредил, что провокации с использованием химического оружия может совершить Украина.

По данным ОЗХО, сегодня в мире уже уничтожено 99% запасов заявленного химического оружия.