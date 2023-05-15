Гаага, Нидерланды, 15 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. На сегодня в мире уничтожено 99% запасов заявленного химического оружия. Об этом говорится в заявлении главы российской делегации на сессии в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского.

Иван Шилов ИА REGNUM Химическое оружие

Он подчеркнул, что с момента своего создания ОЗХО добилась впечатляющих успехов: 99% запасов химического оружия, заявленного государствами — участниками Конвенции о запрещении химического оружия, уничтожили поддающимся проверке образом, а химические предприятия по производству этого оружия демонтировали.

При этом, указал Лысогорский, Вашингтон всё ещё откладывает полную химическую демилитаризацию страны».

«Мы призываем Соединённые Штаты завершить уничтожение оставшихся у них химических арсеналов как можно скорее», ― добавил глава российской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, последний заряд с химическим оружием в России уничтожили в сентябре 2017 года. Президент России Владимир Путин назвал это историческим событием. Он уточнил, что в России находилось огромное количество запасов химоружия, которое досталось ещё от Советского Союза. Поэтому ликвидировать весь объём боеприпасов планировалось в 2020 году. Однако задачу выполнили намного раньше намеченного срока.

При этом США, несмотря на имеющиеся финансовые и технические возможности, своё химическое оружие до сих пор не уничтожили. Замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия призывает США выполнить свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, следуя российскому примеру, уничтожить свой арсенал химоружия.