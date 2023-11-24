Москва, 24 ноября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что чреваты плачевными последствиями попытки привлечь НАТО к решению проблем с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием. Своё мнение он высказал «РИА Новости».

Штаб Балтфлота Российский боевой корабль в Балтийском море

По словам Беляева, в последнее время активизировался ряд западных стран, ЕС и различные организации по теме подъёма затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времён Второй мировой войны.

Обсуждение таких вопросов, считает дипломат, должно идти на соответствующих международных площадках. Прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учётом мнения России и других стран-союзниц.

По его словам, полноценная деятельность ХЕЛКОМ сейчас парализована из-за действий Запада.

«Попытки «подтянуть» к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — заверил Сергей Беляев.

Как сообщало ИА Регнум, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверили, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены.

В России последний заряд с химическим оружием уничтожили в сентябре 2017 года. Президент Владимир Путин назвал это событием историческим.