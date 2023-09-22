Амстердам, 22 сентября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Украина может совершить на своей территории провокацию с использованием химического оружия, заявил в интервью газете «Известия» посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Павел Лисицын/РИА Новости

По его словам, в этом случае Киев постарается обвинить в произошедшем другую сторону.

«Нельзя исключать провокаций с применением химоружия на территории Украины «под чужим флагом», — сказал посол.

Постпред отметил, что украинские власти получили от США и других стран Запада неограниченные полномочия на проведение любых провокаций, включая применение химоружия. Шульгин также сообщил, что Россия предупредила ОЗХО о том, что попытки по дискредитации Российской Федерации «априори провальны».

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артёмовском направлениях. Он уточнил, что из-за этого у некоторых российских солдат появилось сильное головокружение, а также их мучили тошнота и удушье.

8 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Организации Объединённых Наций не стали осуждать Киев за применение химического оружия, несмотря на то, что днём ранее предупреждали, что её представители не допустят использования этого вида вооружений кем бы то ни было. Применение химоружия запрещено Женевской конвенцией и считается военным преступлением.

21 апреля стало известно, что украинские войска предприняли попытку применить неустановленное химическое оружие на запорожском направлении. В конце мая появилась информация о том, что Киев снова применил химические боеприпасы при обстреле российских позиций на запорожском направлении.