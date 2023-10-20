Москва, 20 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) позволил выровнять ситуацию. Москва внимательно следит за испытаниями, которые проходят в США, сообщил 20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы — и Америка, и Россия — являемся подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем», — заявил Песков.

Комментируя испытания, которые 18 октября провели США на полигоне в штате Невада, Песков напомнил, что взрыв не был ядерным.

Минэнерго США 20 октября сообщило, что 18 октября на ядерном полигоне в Неваде прошли испытания. Произошёл подземный химический взрыв. Испытания проводились для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, пояснили в ведомстве.

Эти испытания США провели в тот день, когда Госдума проголосовала за отзыв ратификации Россией ДВЗЯИ. Закон об отзыве ратификации этого международного договора, который запрещает проведение ядерных взрывов, депутаты приняли в третьем чтении.

В МИД по этому поводу заявили, что Россия не собирается проводить ядерные испытания. Цель отзыва ратификации в другом, чтобы сбалансировать ситуацию и чтобы Россия по отношению к ДВЗЯИ находилась в том же статусе, что и США, подписала договор, но не ратифицировала его.