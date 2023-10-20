Вашингтон, 20 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В день принятия Государственной думой России законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Соединённые Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. Это следует из опубликованного 20 октября сообщения американского минэнерго.

ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединённых Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», — говорится в сообщении.

Уточняется, что испытания прошли 18 октября, в этот день Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

В минэнерго США уточнили, что в ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

По утверждению американского ведомства, их провели в рамках действий США по нераспространению ядерного оружия и якобы для снижения глобальных ядерных угроз.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Госдума России одобрила в третьем чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Соавторами документа стали председатель Госдумы, главы фракций и практически все депутаты.

Президент Владимир Путин 5 октября заявил, что российской стороне пора подумать об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Глава государства уточнил, что документ рассмотрят депутаты Госдумы.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, и в нём предусмотрен запрет на испытания ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в гражданских или военных целях в любом месте. Договор не вступил в силу, так как не все государства, без участия которых договор не имеет смысла, включая США, ратифицировали его.

В МИД 16 октября заявили, что отмена Россией ратификации ДВЗЯИ не означает, что Москва собирается проводить ядерные испытания. Отзыв ратификации происходит по принципу взаимности.