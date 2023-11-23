Москва, 23 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. По результатам трёх кварталов текущего года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета снизилась до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Об этом сообщила «Газета.RU», ссылаясь на аналитическую записку Счётной палаты.

Известия/Павел Волков

Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года доходы федерального бюджета от газа и нефти составили 28,3% всех поступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля нефтегазовых доходов уменьшилась на 15%, а в денежном выражении эти доходы сократились на 2,9 трлн рублей.

Уточняется, что в результате нефтегазовые доходы в совокупных поступлениях федерального бюджета стали минимальными с 2007 года.

По данным издания, такая динамика объясняется уменьшением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ, а также налоговым манёвром в нефтегазовой отрасли.

Как передавало ИА Регнум, страны G7, ЕС и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Европейские чиновники сослались на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщило 26 сентября, что западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным журналистов, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.

Агентство Bloomberg 17 ноября сообщило, что санкции в отношении экспорта российской нефти не могут лишить Москву доходов для финансирования спецоперации на Украине, а это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей.

Министерство финансов США16 ноября ввело антироссийские санкции против 14 компаний и трёх морских судов. Из документа следовало, что морские суда «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, базирующиеся в ОАЭ, якобы занимались экспортом российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

В октябре США также ввели санкции против двух компаний и двух морских судов за нарушение ценовых ограничений на экспортируемую российскую нефть. Евросоюз до этого предложил запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен на нефть, вход в европейские порты.