Вашингтон, 16 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Минфин США ввёл антироссийские санкции против 14 компаний и трёх морских судов. Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Под американские санкции попали суда «Казань», «Лиговский проспект» и «NS Century». Как следует из документа, морские суда якобы занимались экспортом российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель после вступления в силу потолка цен на нефть. Зарегистрированными владельцами этих судов являются компании, базирующиеся в ОАЭ.

Также в список санкций включили компании «Kazan Shipping», «Progress Shipping» и «Gallion Navigation».

Помимо этого, США ввели санкции против «Всероссийского научно-исследовательского конструкторско-технологического института релейной техники с опытным производством» (АО «ВНИИР»), ООО «ВНИИР «Промэлектро», ООО «АБС Электротехника», ОАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика», АО «ВНИИР Прогресс», ООО «ВНИИР Трансстрой», АО «АБС ЗЭиМ Автоматика» и ООО «Доминион Никольский».

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США 12 октября ввело санкции против двух компаний и двух морских судов за нарушение ценовых ограничений на экспортируемую российскую нефть. Санкции коснулись компании Lumber Marine SA из ОАЭ и Ice Pearl Navigation Corp из Турции.

До этого Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен на нефть, вход в европейские порты и шлюзы.