Вашингтон, 13 октября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Министерство финансов США 12 октября сообщило в введении санкций в отношении двух компаний и двух судов за нарушение ценовых ограничений на экспортируемую российскую нефть. О рестрикциях говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Причиной для применения санкций стало якобы использование услуг стран, которые согласились придерживаться «ценового потолка», но перевозили сырье из России, которое торговалось дороже установленных ограничений — выше 75 долларов за баррель.

Нововведённые санкции касаются компании Lumber Marine SA из Объединенных Арабских Эмиратов и Ice Pearl Navigation Corp (Турция).

Кроме того, под ограничения попали принадлежащий Lumber Marine SA танкер SCF Primorye и танкер Yasa Golden Bosphorus, владельцем которого является Ice Pearl Navigation Corp.

Минфин США обозначил, что всё имущество и доли в собственности заблокированы и должны быть доведены до сведения управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Также блокируются любые компании, которые прямо или косвенно на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Отмечается, что европейские чиновники ссылаются на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

В декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цен на нефть при перевозках по морю. Сырьё, стоимость которого превышает установленный предел, запрещено перевозить и страховать. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.