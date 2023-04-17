Reuters: коалиция стран G7 сохранит потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Москва, , 15:35 — REGNUM Коалиция стран «Большой семёрки» (G7) намерена сохранить потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Добыча нефти © Максим Богодвид/РИА Новости

Страны G7 и Австралия приняли решение сохранить эту отметку в 60 долларов, несмотря на четырёхнедельный рост базовых цен на нефть, чему поспособствовало объявленное ОПЕК+ сокращение объёмов её добычи.

В понедельник, 17 апреля, рынок консолидировался, а фьючерсы на нефть марки Brent не падали ниже 80 долларов за баррель. По словам собеседника Reuters, российская нефть на данный момент продается с дисконтом около 30 долларов по отношению к Brent.

Потолок цен на российскую нефть был введён Евросоюзом, странами G7 и Австралией 5 декабря 2022 года. Согласно решению ЕС о запрете импорта, был введён ценовой потолок в $60 за баррель на морские поставки нефти.