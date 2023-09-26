Москва, 26 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большинство российских экспортных партий нефти и топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Отмечается, что с середины июля Россия экспортирует нефть по цене выше установленного Евросоюзом и G7 потолка в 60 долларов за баррель. Предприятиям из государств, которые присоединились к нефтяным санкциям, запрещается перевозить и страховать партии российской нефти, если они были реализованы дороже данного предела.

Несмотря на это, порядка двух третей российских поставок нефти и нефтепродуктов по-прежнему перевозят суда, принадлежащие западным компаниям либо застрахованы ими, говорится в материале.

Уточняется, что российскую нефть вывозит и, так называемый, теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.

Руководитель группы CREA по связям России и Европы Исаак Леви, слова которого приводит издание, отметил, что эффект от нефтяных санкций для экономики России был подорван не только использованием «теневых» танкеров, но и неспособностью присоединившихся к потолку цен правительств полностью обеспечить его соблюдение и наказать нарушителей.

Как передавало ИА Регнум, страны G7, ЕС и Австралии с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Отмечается, что европейские чиновники ссылаются на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

В апреле Gatik Ship Management лишилась так называемого страхового покрытия и возмещения убытков, которые могут возникнуть при разливе нефти. Это произошло после того, как страховщик The American Club (Клуб страховщиков) узнал о намерении индийской компании перевозить нефть, приобретённую по ценам выше потолка, установленного G7. США, отмечало Bloomberg, таким образом попытались нанести удар по российскому «теневому» флоту России.