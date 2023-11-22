Москва, 22 ноября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. До конца 2023 года в России рубль будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рубль демонстрирует тенденцию к укреплению, но рассчитывать на кардинальные отклонения его курса от нынешних равновесных значений не стоит.

Щербаченко согласился с таким прогнозом Орешкина и напомнил, что в настоящее время на руках у россиян остается всё меньше наличности, но параллельно с этим растёт количество банковских вкладов. Таков результат увеличения ключевой ставки ЦБ до 15%.

«Повышение ставки, обязательная продажа валютной выручки экспортёрами — всё это способствует укреплению рубля. Если эти тенденции сохранятся, то до конца года мы увидим курс в 85-83 рублей за доллар», — сказал Щербаченко.

Он напомнил, что доллар за месяц подешевел больше чем на 10% и в настоящее время торгуется на уровне 88 рублей.

«Текущее укрепление рубля придаёт большую реалистичность проекту бюджета РФ 2024, утверждённого 15 ноября Госдумой», — подчеркнул Щербаченко.

В свою очередь, Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова констатировал, что сейчас уменьшается влияние факторов, негативно влиявших на курс рубля: выплата долгов экспортёрами, продажа иностранцами бизнеса в России и вывод полученных средств и прочие.

«С другой стороны, действует ряд факторов, способствующих его укреплению: введение обязательной продажи части валютной выручки, необходимость уплаты налогов 28 ноября и другие. Однако, учитывая, что влияние этих факторов постепенно сходит на нет, коррекция курса рубля замедлится. К концу года курс доллара будет в интервале 85-95 рублей», — полагает Марков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Орешкин призвал не ждать значимых изменений курса рубля. Вместе с тем он напомнил, что в России активно восстановился внутренний спрос. Данные по III кварталу показывают, что оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%. По его словам, в настоящее время оттоки капитала сокращаются, стабилизируется платёжный баланс, рубль демонстрирует тенденцию к укреплению.

Кроме того, есть прогнозы, согласно которым, если на валютном рынке не случится резких скачков, а финансовые власти РФ не ослабят денежно-кредитную политику, то к концу 2023 года российская валюта может укрепиться до 85 рублей за доллар.

По данным Мосбиржи, 21 ноября в начале торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но упал к юаню. А 15 ноября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 27 июля упал ниже отметки 90 рублей.