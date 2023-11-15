Москва, 15 ноября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 27 июля упал ниже отметки 90 рублей. Это 15 ноября следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА Регнум

По состоянию на 10:40 мск курс доллара снизился на 57 копеек, до 90,03 рубля. За несколько минут до этого за него давали 89,99 рубля — впервые с 27 июля.

В это же время евро подешевел на 30 копеек, до 97,83 рубля, а курс юаня снизился на 5 копеек и составил 12,42 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 ноября курс доллара на Мосбирже снизился до 90,39 рубля. На тот момент курс евро вырос до 98,38 рубля, а юаня — до 12,44 рубля.

В ходе торгов 14 ноября курс доллара впервые с 28 июля опустился ниже отметки 91 рубль. Доллар в то время подешевел на 1,2%.

Курс рубля начал укрепляться после того, как президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных экспортёров. Такое решение ввели сроком на полгода.

Правительство 13 октября постановило, что эти предприятия обязаны переводить на российские счета не менее 80% валютной выручки, и из этого объёма не менее 90% продавать на внутреннем рынке. Эта мера распространяется на 43 российские компании.