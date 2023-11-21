Москва, 21 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Если на валютном рынке не случится резких скачков, а финансовые власти РФ не ослабят денежно-кредитную политику, то к концу 2023 года российская валюта может укрепиться до 85 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 ноября заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня.

«К снижению курса доллара привели несколько факторов: начало налогового периода у экспортёров, усиление контроля за оттоком капитала, повышенное внимание к курсу со стороны правительства, постепенное восстановление рынка нефти», — объяснил Перепелица.

Ситуация с евро примерно такая же, но следует учитывать, что эта валюта постепенно слабеет по отношению к доллару. Этот процесс идёт достаточно медленно, и, как полагает Перепелица, существенного ослабления евро по отношению к доллару до конца года не произойдёт.

В свою очередь, Юрий Юденков, доцент, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС полагает, что главный фактор, который привёл к снижению курса доллара, — указ об обязательной продаже валютной выручки.

«Кроме того, недавно приняли решение о дополнительных регуляторных мерах по отношению к тем, кто надеялся отсидеться и всё же не продавать её. Некоторые участники рынка полагают, что обязательные продажи валютной выручки —это ненадолго, но думаю, это не так. Недружественные страны, весьма вероятно, будут изобретать новые санкционные меры, и курс валюты придётся регулировать», — сказал Юденков.

По его мнению, в конце 2023 года курс доллара будет примерно таким же, как сегодня.

Ещё одна причина, которая могла обеспечить укрепление курса российской валюты, — это политика Центрального банка РФ, а именно рост ключевой ставки до 15%. Об этом заявила Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Если говорить о дальнейшем укреплении национальной валюты, то, вероятно, оно не будет продолжительным, так как существует тенденция падения её курса к новогодним праздникам, — заметила Коваленко. — Курс доллара к новому году может вернуться к значению 90 рублей за один доллар, а укрепление курса рубля возможно к июню 2024 года».

По её словам, с евро ситуация немного иная, и она связана с политическими решениями. Скорее всего, евро будет стоить в районе 95-96 рублей.

В свою очередь, Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказал, что в настоящее время на курс рубля влияет необходимость уплаты налогов 28 ноября, что подталкивает экспортёров к дополнительной продаже валюты для получения рублей, необходимых для этого.

«После этого валютные курсы должны в целом стабилизироваться, и к концу года курс доллара будет находиться в коридоре 85-90 рублей», — предположил Марков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 ноября в начале торгов на Мосбирже рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но упал к юаню.

До этого ЦБ РФ сообщил, что в октябре впервые в 2023 году российский рубль существенно укрепился за счёт роста объёмов продаж валютной выручки. По данным регулятора, объём чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортёрами увеличился в октябре до 12,5 млрд долларов.

Кроме того, 15 ноября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 27 июля упал ниже отметки 90 рублей.

В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля летом 2023 года отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление.