Москва, 22 ноября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Российская национальная валюта укрепляется и может ещё укрепиться, но рассчитывать на существенные изменения курса рубля в настоящее время не стоит, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Kremlin.ru Максим Орешкин

В интервью MK.RU он пояснил, чем вызвана коррекция рубля.

«У нас активно восстановился внутренний спрос. Если посмотреть на последние данные по третьему кварталу, то оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%. В сентябре такой показатель составил 12,2%. Инвестиции во втором квартале составили 12,6%», — сказал Орешкин.

По его словам, такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса привело к росту спроса на импортную продукцию. Кроме того, в 2023 году цены на нефть и газ были ниже, чем в прошлом году. На этом фоне курс рубля скорректировался, добавил помощник президента РФ.

Орешкин также напомнил о недавних повлиявших на курс рубля явлениях, с которыми столкнулась российская экономика. Это и погашение части внешних долгов экспортёрами, и необходимость увеличения финансирования покупателей российской продукции за рубежом, уход иностранных компаний с рынка РФ, выкуп их долей российскими инвесторами. Всё это способствовало увеличению спроса на иностранную валюту, отсюда и ослабление рубля, сказал Орешкин.

В настоящее время оттоки капитала сокращаются, стабилизируется платёжный баланс, рубль демонстрирует тенденцию к укреплению, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что к концу 2023 года доллар может ослабеть до 85 рублей, если на валютном рынке не случится резких скачков, а финансовые власти РФ не ослабят денежно-кредитную политику.

С евро примерно такая же ситуация, однако следует учитывать постепенное ослабление данной валюты по отношению к доллару. Этот процесс идёт медленно и существенного ослабления евро по отношению к доллару до конца года не произойдёт, считает эксперт.

В начале торгов на Московской бирже 21 ноября рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но упал к юаню. Американская и европейская валюты обновили минимумы с 30 июня.