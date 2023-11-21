Москва, 21 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. В начале торгов 21 ноября рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но упал к юаню, следует из данных Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, по состоянию на 07:10 мск курс американской валюты снижался до 87,92 рубля (-0,54%), евро — до 96,51 рубля (-0,2%).

Американская и европейская валюты обновили минимумы с 30 июня.

На 07:18 мск курс доллара уже составлял 88,04 рубля, евро — 96,51 рубля, юаня — 12,33 рубля (+0,08%).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре впервые в 2023 году российский рубль существенно укрепился за счёт роста объёмов продаж валютной выручки. По материалам Центробанка, с 6 октября по 7 ноября на покупку иностранной валюты и золота было направлено 399 млрд рублей. При этом сумма покупки не выводилась на валютный рынок из-за приостановки операций в рамках бюджетного правила.