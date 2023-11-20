Москва, 20 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Внесение компании «АвтоВАЗ» в санкционные списки Соединённых Штатов привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике.

Александр Казаков/РИА Новости Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов

Он отметил, что последствием ограничительных мер стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, банков и финансовых институтов от сотрудничества с российским автопромом.

Соколов добавил, что платежи предприятия «АвтоВАЗ» блокируют банки как недружественных, так и дружественных государств.

Несмотря на санкционное давление Запада, компания выходит на масштабные показатели по выпуску продукции, создавая новые модели Lada, уточнил глава компании.

Как передавало ИА Регнум, в середине сентября «АвтоВАЗ» в числе других российских предприятий попал в санкционный список министерства финансов США.

Президент России Владимир Путин 4 сентября дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич» подтвердили, что готовы обеспечить поставки машин для нужд государственного сектора в необходимых объёмах.

Компания «АвтоВАЗ» в сентябре увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза и на 8,7% к августу и составили 36,2 тысячи машин. Самой продаваемой моделью бренда традиционно осталась Lada Granta ― 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). За ней следуют Vesta (7,3 тысячи машин), Niva Travel (4,3 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4 тысячи автомобилей).