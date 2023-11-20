Глава «АвтоВАЗа» рассказал о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций
Глава «АвтоВАЗа»: иностранные банки блокируют платежи из-за санкций США
Москва, 20 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Внесение компании «АвтоВАЗ» в санкционные списки Соединённых Штатов привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике.
Он отметил, что последствием ограничительных мер стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, банков и финансовых институтов от сотрудничества с российским автопромом.
Соколов добавил, что платежи предприятия «АвтоВАЗ» блокируют банки как недружественных, так и дружественных государств.
Несмотря на санкционное давление Запада, компания выходит на масштабные показатели по выпуску продукции, создавая новые модели Lada, уточнил глава компании.
Как передавало ИА Регнум, в середине сентября «АвтоВАЗ» в числе других российских предприятий попал в санкционный список министерства финансов США.
Президент России Владимир Путин 4 сентября дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич» подтвердили, что готовы обеспечить поставки машин для нужд государственного сектора в необходимых объёмах.
Компания «АвтоВАЗ» в сентябре увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза и на 8,7% к августу и составили 36,2 тысячи машин. Самой продаваемой моделью бренда традиционно осталась Lada Granta ― 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). За ней следуют Vesta (7,3 тысячи машин), Niva Travel (4,3 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4 тысячи автомобилей).