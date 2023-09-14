Вашингтон, 14 сентября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В санкционный список министерства финансов США по России включены несколько десятков физических и юридических лиц, в том числе «АвтоВАЗ», «Автодор», Трансмашхолдинг и «Москвич», сообщили 14 сентября в Управлении по контролю за иностранными активами американского минфина.

Дмитрий Каса/РИА Новости

Также в новом списке — «Соллерс», группа «ГАЗ», «Воркутауголь», банк «Ак Барс» и ряд других компаний, не только российских, но также зарегистрированных в Бельгии, Объединённых Арабских Эмиратах, Словении, Турции, ЦАР.

В список физических лиц, в отношении которых введены ограничения, были включены в том числе владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир, председатель совета директоров Трансмашхолдинга Андрей Бокарев и его бывшая супруга Ольга Сыроватская, основатель Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

Ранее с заявлениями о расширении санкционного списка выступили госсекретарь США Энтони Блинкен и минфин США. Блинкен заявил, что санкции связаны со спецоперацией России на Украине и намерением Вашингтона бороться с нарушителями ранее введённых ограничений.

«Правительство США также нацеливается на физических и юридических лиц, которые занимаются обходом санкций, на тех, кто причастен к укреплению способности России вести военные действия против Украины, а также тех, кто ответственен за будущее расширение объёмов добычи энергоносителей Россией», — сказано в заявлении Блинкена.

13 сентября сообщалось, что власти Евросоюза решили продлить на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года, индивидуальные санкции в отношении граждан России. Все упомянутые в списке 1800 человек, по мнению Брюсселя, несут ответственность «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».