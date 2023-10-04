Москва, 4 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» в сентябре увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза и на 8,7% к августу и составили 36,2 тысячи машин. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Иван Шилов Регнум

Самой продаваемой моделью бренда традиционно осталась Lada Granta ― 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). За ней следуют Vesta (7,3 тысячи машин), Niva Travel (4,3 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4 тысячи автомобилей).

«По итогам сентября 2023 года в России продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 8,7% выше августа 2023 года и является лучшим результатом за последние два года», ― указано в сообщении компании.

При этом за девять месяцев 2023 года компания продала 242,6 тысячи машин, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также возросло и производство автомобилей Lada ― на 17% к августу, до 46,9 тысячи машин. В третьем квартале рост составил в 1,7 раза, до 118 тысяч автомобилей относительно второго квартала.

Как сообщало ИА Регнум, в августе «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти. Производство этой модели перезапустили на месяц раньше намеченного срока.

В середине сентября «АвтоВАЗ» в числе других российских предприятий попал в санкционный список министерства финансов США.

Президент России Владимир Путин 4 сентября дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Автопроизводители «АвтоВАЗ» и «Москвич» подтвердили, что готовы обеспечить поставки машин для нужд государственного сектора в необходимых объёмах.