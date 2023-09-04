Москва, 4 сентября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Доклад о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных авто глава государства ждёт до 1 февраля 2024 года, сообщила 4 сентября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные машины. Он рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.

Если российские чиновники будут пользоваться отечественными автомобилями, это ускорит улучшение их качества, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом государство поддержит российский бизнес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова, сообщил, что он лично готов пересесть на Lada, как готовы, по его мнению, и все остальные госслужащие в стране.

Автопроизводители АвтоВАЗ и «Москвич» 3 августа подтвердили, что готовы обеспечить поставки машин для нужд государственного сектора в необходимых объёмах.