Москва, 17 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Если человеку поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция, то это означает, что не выявлен конкретный возбудитель этого заболевания. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 ноября заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.

Ранее ряд российских СМИ опубликовали сообщения о том, что одним из отличий ОРВИ от гриппа является развитие симптомов так называемой интоксикации.

«Такого заболевание, как ОРВИ, вообще нет! — сказал Воробьёв. — Это острые респираторные вирусные инфекции. Туда входит и грипп».

Он пояснил, что ОРВИ относится к гриппу так же, как болезни сердца — к инфаркту миокарда.

«Иными словами, ОРВИ — это общая категория, в которую, кстати, входит и коронавирус, — сказал Воробьёв. — А диагноз ОРВИ ставят тогда, когда не выявлен конкретный возбудитель заболевания. Никаких специфических методов лечения (если это вирусная инфекция) нет. Если это бактериальная инфекция, тогда применяют антибиотики».

В свою очередь, Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, напомнил, что ОРВИ бывают разные.

«Бывают, что они вызваны риновирусом, аденовирусом. И поскольку вирусов, которые вызывают ОРВИ, очень много, врач не всегда может поставить определённый диагноз. Для этого нужно проводить лабораторные исследования. Поэтому порой проще поставить диагноз ОРВИ, нежели указывать конкретного возбудителя», — пояснил он.

Что касается конкретных симптомов гриппа, то о них корреспонденту ИА Регнум рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

«Для таких заболеваний, как грипп, характерны такие симптомы, как: интоксикация (головная боль, боль в мышцах, в костях, тошнота и рвота), температура и катаральные явления (кашель, насморк, боль в горле). Это самые часто встречающиеся симптомы. О серьёзном ухудшении состояния человека говорят высокая температура — под 40 градусов, выраженная одышка. В отдельных случаях может наблюдаться падение давления. Могут быть кровотечения из носа», — рассказал он.

Малышев призвал не забывать, что на свете больше полутора тысяч инфекционных заболеваний и многие друг на друга похожи. Многие начинаются одинаково, а дальше всё идёт по-разному. Более того, бывают случаи, что даже если окончательный диагноз остаётся под вопросом, медики действуют так, как будто всё ясно.

«[Так делается] чтобы предотвратить тяжёлую форму заболевания. В некоторых случаях это необходимо для того, чтобы вывести больного из коллектива, дабы он не распространял инфекцию дальше», — сказал Малышев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным пресс-службы столичного департамента здравоохранения, в Москве не наблюдается существенного роста госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19, а эпидемиологическая обстановка по этим заболеваниям соответствует обычным показателям сезонных инфекций.

Кроме того, в департаменте заверили, что медицинские учреждения Москвы располагают достаточным количеством коек для приема больных с инфекционными заболеваниями.

До этого, 8 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что в России зафиксирована новая волна заболеваемости COVID-19 — за неделю регистрировали 35–36 тыс. новых случаев коронавируса, что в два раза больше, чем месяц назад. Тогда же Попова заметила, что Роспотребнадзор не считает вакцинацию от коронавируса необходимой в этом сезоне.

В конце октября 2023 года в 35 городах России были превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), заявили в Минздраве РФ.