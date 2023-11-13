Москва, 14 ноября, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Существенного роста госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 в Москве не наблюдается, а эпидемиологическая обстановка по этим заболеваниям в городе соответствует обычным показателям сезонных инфекций, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям, как ОРВИ, пневмония, коронавирус, соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что больше 20 автомобилей скорой помощи якобы встали в пробку у инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе в Москве. В публикации утверждалось, что у всех доставленных пациентов будто бы было подозрение на пневмонию и коронавирусную инфекцию.

В департаменте здравоохранения отметили, что столичные медицинские учреждения располагают достаточным количеством коек для приема больных с инфекционными заболеваниями. В ведомстве уточнили, что скопление машин скорой помощи было вызвано спецификой работы указанной больницы, на территории которой могут одновременно находиться до 22 автомобилей скорой.

Приём лиц, направляемых в учреждение, ведётся в 11 боксах. При этом первая машина, из которой пациента отправляют на осмотр и оформление документов, отъезжает от бокса и ожидает врача, а второй автомобиль, с другим пациентом, может также находиться у бокса и ждать своей очереди.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19. Она рассказала, что в стране за неделю регистрируют 35–36 тыс. новых пациентов с этим диагнозом.

Глава ведомства отметила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России стали больше в два раза, чем наблюдалось месяц назад. Попова добавила, что 30% от общего числа заболевших выявляются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

18 октября заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко предупредила, что учёные ожидают наступления осенью тридемии — тройной эпидемии сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса.