Москва, 8 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Роспотребнадзор не считает вакцинацию от коронавируса необходимой в этом сезоне, сообщила 8 ноября руководитель ведомства Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — сказала она.

Попова подчеркнула, что прививаться нужно тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья, на сегодняшний день таких рисков от коронавируса нет.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в случае, если произойдут какие-либо изменения в заболеваемости ковидом, все платформы готовы к тому, чтобы делать вакцину и предлагать прививаться.

В заключение она напомнила о необходимости вакцинироваться против гриппа.

Как передавало ИА Регнум, в России в конце октября обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В рекомендациях перечислены приоритетные группы по вакцинации.

Отмечается, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от 3 до 4 дней, может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали ещё больше похожи на ОРВИ. В их числе — температура, боль в горле, кашель сухой или с небольшой долей мокроты, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, ухудшение обоняния и вкуса, может быть конъюнктивит.

Российские учёные спрогнозировали тройную эпидемию сезонных вирусов. Тридемию — тройную эпидемию сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса — ожидают учёные этой осенью.