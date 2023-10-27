Москва, 27 октября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. В 35 городах России превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), заявили в Минздраве РФ. Кроме того, врачами зафиксирован новый штамм коронавируса «Эрис». Он протекает легче предыдущих, однако более заразен. По симптомам новый штамм коронавируса ничем не отличается от ОРВИ, и диагностировать его можно только с использованием ПЦР-теста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

В ведущем международном научном медицинском журнале Immunity Inflammation and Diseases опубликована статья ученых из Китая, в которой они обобщили все доступные данные о противовирусных препаратах для борьбы с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. В статье отмечено, что ведущую роль играют этиотропные препараты прямого противовирусного действия, которые оказывают воздействие напрямую на размножение вируса. Таким действием обладает действующее вещество умифеновир, известное в России под торговой маркой «Арбидол».

Китайские ученые подробно разбирают механизм действия российского препарата: он подавляет ранние стадии вирусной репродукции, а именно проникновение вируса внутрь клеток, препятствуя размножению. Большое внимание было уделено широкому спектру действия умифеновира в отношении различных возбудителей ОРВИ. Ученые отметили его активность против различных подтипов вирусов гриппа А и В, SARS-CoV2, аденовируса, риновируса, РСВ, вируса парагриппа.

Как поясняет заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАН Ирина Ленева, при таких симптомах, как слабость, недомогание, упадок сил, жар, или при контакте с заболевшим коронавирусом необходимо начать прием противовирусных препаратов широкого спектра активности, обладающих хорошей переносимостью.

Кроме приема противовирусных, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать и универсальные меры профилактики заболевания ОРВИ, гриппа и коронавируса. Среди них: ведение здорового образа жизни, употребление богатых витаминами и минералами продуктов, выбор одежды по погоде, обязательное мытье рук после посещения общественных мест и минимизация контактов с заболевшими.