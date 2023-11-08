Москва, 8 ноября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В России зафиксирована новая волна заболеваемости COVID-19, заявила 8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре», — сказала, в частности, она.

По данным Роспотребнадзора, сейчас за неделю регистрируют 35–36 тыс. новых случаев коронавируса, что в два раза больше, чем месяц назад. При этом 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Также она сообщила в Совфеде, что в России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола», но эта разновидность инфекции не вызывает тяжёлого течения болезни.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что ведомство не считает вакцинацию от коронавируса необходимой в этом сезоне. Она отметила, что прививаться нужно тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья, на сегодняшний день таких рисков от коронавируса нет.

Как передавало ИА Регнум, в России в конце октября обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В рекомендациях перечислены приоритетные группы по вакцинации.

Отмечается, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от 3 до 4 дней, может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали ещё больше похожи на ОРВИ. В их числе температура, боль в горле, кашель сухой или с небольшой долей мокроты, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, ухудшение обоняния и вкуса, может быть конъюнктивит.