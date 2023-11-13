Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Обострение конфликта на Ближнем Востоке обнажило двойные стандарты западных стран, не желающих обсуждать его и осуждать действия Израиля в секторе Газа. Об этом 13 ноября заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнил в беседе с «РИА Новости» дипломат, конфликт в Газе показал двойные стандарты западных государств, которые не хотят его обсуждать, а также не намерены осуждать действия Тель-Авива.

«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», — сказал он.

Полянский осудил действия ХАМАС, однако также указал на нарушение израильской стороной международного гуманитарного права.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября американская газета The Washington Post написала, что движение ХАМАС готовилось ко второй фазе нападений на Израиль, чтобы спровоцировать масштабный конфликт в регионе.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 ноября обвинила ХАМАС в использовании машин скорой помощи для транспортировки боеприпасов и боевиков. По мнению ЦАХАЛ, в результате этого такие машины становятся законными целями для ударов.

ХАМАС атаковало Израиль 7 октября, на что ЦАХАЛ ответила ударами по территории сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября заявил о переходе к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС. По данным на 13 ноября, количество погибших на территории сектора Газа израильских военнослужащих выросло до 44 человек.