Тель-Авив, Израиль, 13 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Количество погибших с начала наземной операции на территории сектора Газа израильских военнослужащих выросло до 44 человек. Об этом 13 ноября сообщила газета Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что, по данным ЦАХАЛ, в ходе военных действий в северной части сектора Газа погибли ещё два военных Израиля.

«Число погибших в наземной операции против ХАМАС достигло 44 [человек]», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, пресс-служба правительства палестинского анклава заявила об ударе военных Израиля по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа» в Газе. Отмечалось, что в результате удара разрушена часть отделения интенсивной терапии, повреждены последний этаж хирургического корпуса, кардиологическое отделение и родильный дом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 ноября назвал жертвы среди мирного населения Газы сопутствующими потерями. По его утверждению, в ходе продолжения действий ЦАХАЛ на севере Газы число погибших мирных палестинцев «неуклонно снижается» из-за их отъезда со своих территорий.