Рамалла , 13 ноября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС готовилось ко второй фазе нападений на Израиль в надежде спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников разведки и служб безопасности из четырех стран Запада и Ближнего Востока.

Иван Шилов ИА Регнум

«Доказательства свидетельствуют о намерении планировщиков ХАМАС нанести удар исторического масштаба, ожидая, что действия группировки вынудят Израиль дать сокрушительный ответ», — говорится в материале.

Как отметило издание, боевики ХАМАС имели при себе достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы продержаться несколько дней, и получили указания продолжать продвигаться вглубь Израиля, если первая волна атак увенчается успехом, потенциально нанося удары по более крупным городам.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила ударами по территории сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября заявил о переходе к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС. По данным на 13 ноября, количество погибших на территории сектора Газа израильских военнослужащих выросло до 44 человек.

Нетаньяху также 12 ноября назвал жертвы среди мирного населения Газы сопутствующими потерями.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за время обострения конфликта с Израилем на медучреждения в Газе совершили 137 нападений. В результате атак погиб 521 человек.