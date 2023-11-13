Тель-Авив, Израиль, 13 ноября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Израильская армия обвинила ХАМАС в использовании машин скорой помощи для транспортировки боеприпасов и боевиков, тем самым они превращаются в законные цели для ударов. Такое заявление армейской пресс-службы опубликовано в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум Артилерия ЦАХАЛ

«ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, замаскированных под гражданских лиц, а больницы на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели», — пояснили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять миру по ситуации в Газе. Никакое международное давление не повлияет на стремление Израиля защитить себя, сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня в секторе Газа, назвав удары израильской армии безосновательными и нелегитимными. Выходом из сложившейся кризисной ситуации, по его мнению, сначала станет должно стать объявление гуманитарных пауз, а затем прекращение огня.

Власти Палестины сообщили о гибели новорожденных после атаки ЦАХАЛ по больнице «Аш-Шифа». Врачи потеряли двух недоношенных детей, пациента, находившегося на интенсивной терапии, а также пятерых раненых, жизни которых медицинские бригады не смогли спасти из-за закрытия операционных, уточнили в правительстве анклава.