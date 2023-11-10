Москва, 10 ноября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Об этом 10 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — отметил официальный представитель Кремля, добавив, что Путина в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

Российский лидер ознакомился с новыми образцами военной техники, заслушал доклады о ходе СВО, уточнил Песков.

Прежние поездки

В октябре, возвращаясь из Перми, Владимир Путин прибыл в штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. Тогда глава государства заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции. Президент побеседовал и с другими членами высшего руководства Минобороны России. По словам Пескова, посещение главой государства штаба вооружённых сил в Ростове-на-Дону не готовилось заранее и было оперативно спланировано.

В августе президент России в Ростове-на-Дону провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции. Тогда главу государства встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В командном пункте Путину доложил об обстановке начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской. Совещание проходило в закрытом режиме. Верховный главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также командующих направлений и других высших офицеров группировки СВО.

В марте президент России Владимир Путин также провёл совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Российский лидер и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону достаточно долго обсуждали обстановку в зоне СВО.

Доклады генералов Лапина и Теплинского

В апреле президент России посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Российский лидер также посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. В штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командиров.