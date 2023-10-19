Ростов-на-Дону, 20 октября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции (СВО), сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ», — сказал представитель главы государства.

Кроме того, по словам Пескова, президент в ходе посещения штаба побеседовал и с другими членами высшего руководства Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что российские войска чувствуют себя уверенно в зоне СВО и продвигаются на различных участках её проведения. Глава государства уточнил, что ВС России улучшили позиции на 12 участках фронта.

18 октября Путин напомнил, что Украина уже давно анонсировала наступление ВСУ на херсонском направлении. При этом, по словам президента, действия украинских войск не увенчались успехом.

Он добавил, что киевской армии не удалось добиться результатов и на запорожском направлении, а также на других участках.