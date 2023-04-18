Луганск, 18 апреля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике посетил президент России Владимир Путин. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Отмечается, что это первое посещение президентом России Луганской Народной Республики.

Российский лидер поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы, которая «принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи», — указали в пресс-службе президента РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о посещении президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.