Херсон, 18 апреля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении посетил президент России Владимир Путин. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Президент России впервые посетил Херсонскую область. Почти месяц назад, 19 марта, Путин впервые посетил новые регионы России, он прибыл в город Мариуполь в ДНР, а также провёл совещание в городе Ростове-на-Дону и заслушал доклады военачальников в штабе СВО.