Москва, 19 августа, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в Ростове-на-Дону провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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На опубликованных с совещания кадрах видно, как главу государства встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В командном пункте Путину доложился начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, офицеры указанной категории на служебное совещание собраны», — сказал он.

Совещание прошло в закрытом режиме. Верховный главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также командующих направлений и других высших офицеров группировки СВО.

Как сообщало ИА Регнум, штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении посетил президент России Владимир Путин в апреле. А в марте Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону достаточно долго обсуждали обстановку в зоне СВО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине нет, а призывы западных политиков к ним Москва расценивает как «тактическую уловку».

Лавров отметил, что «лицемерные призывы» Запада к переговорам Россия расценивает как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным ВСУ передышку и вновь накачать их оружием.

Путин не предупреждал о начале спецоперации, однако за несколько дней до её начала попросил «прикрыть его, если вдруг что случится», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада, пояснил Лукашенко.