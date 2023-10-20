Москва, 20 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение главой государства Владимиром Путиным штаба вооружённых сил в Ростове-на-Дону не планировалось заранее и было оперативно спланировано. Об этом он заявил на брифинге 20 октября.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в штабе ВС России в Ростове-на-Дону

«Заранее не планировалось. С другой стороны, они (визиты Путина в штабы. — Прим. ред.) проходят достаточно регулярно и президент регулярно на месте получает доклады наших военных», — сообщил представитель Кремля.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840655" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону. Там он ознакомился с информацией о ходе проведения специальной военной операции на Украине, представленной в докладе начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Президент также переговорил с другими руководителями российского Минобороны.

Ранее Путин уже посещал штабы российских войск. Утром 18 апреля президент прибыл с визитами в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике. В штабе группировки «Днепр» глава государства провёл совещание по оперативной обстановке и заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича.

Позднее, в августе, в том же штабе в Ростове-на-Дону Путин провёл совещание о ситуации на передовой. Тогда его также встретил Валерий Герасимов, в командном пункте президенту доложил об обстановке начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской. Совещание прошло в закрытом режиме.