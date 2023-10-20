Песков назвал незапланированным визит Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Песков заявил, что визит Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону заранее не готовился
Москва, 20 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение главой государства Владимиром Путиным штаба вооружённых сил в Ростове-на-Дону не планировалось заранее и было оперативно спланировано. Об этом он заявил на брифинге 20 октября.
«Заранее не планировалось. С другой стороны, они (визиты Путина в штабы. — Прим. ред.) проходят достаточно регулярно и президент регулярно на месте получает доклады наших военных», — сообщил представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону. Там он ознакомился с информацией о ходе проведения специальной военной операции на Украине, представленной в докладе начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Президент также переговорил с другими руководителями российского Минобороны.
Ранее Путин уже посещал штабы российских войск. Утром 18 апреля президент прибыл с визитами в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике. В штабе группировки «Днепр» глава государства провёл совещание по оперативной обстановке и заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича.
Позднее, в августе, в том же штабе в Ростове-на-Дону Путин провёл совещание о ситуации на передовой. Тогда его также встретил Валерий Герасимов, в командном пункте президенту доложил об обстановке начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской. Совещание прошло в закрытом режиме.