Москва, 8 ноября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Пять самолётов противника сбили российские военные в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 8 ноября на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости

Днём ранее Конашенков проинформировал об уничтожении двух украинских самолётов за сутки. Около Бригадировки в Харьковской области был сбит Су-27, а возле Роскошного в ДНР — МиГ-29. Кроме того, российские военные перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в течение пяти дней Вооружённые силы России сбили за пять дней 24 самолёта ВСУ, а за неделю — 31 самолёт. Это произошло после получения военными зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Одна из причин такого успеха — взаимодействие ЗРК с самолётом А-50У, авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он пояснил, что любой радиолокационный комплекс, расположенный на земле, имеет ограничения по дальности, связанные в числе прочего с кривизной поверхности Земли. Поэтому чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. Эту функцию и выполняет самолет А-50У.

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