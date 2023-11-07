Москва, 7 ноября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта в Харьковской области и в ДНР. Об этом 7 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что около Бригадировки Харьковской области сбит Су-27, а в районе населённого пункта Роскошное в ДНР — МиГ-29. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Сватово (ЛНР), Пантелеймоновка, Пески (ДНР), Мирное, Червоногорка Запорожской области, Новая Збурьевка Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября Конашенков сообщил, что подразделения российской армии уничтожили истребитель Су-27 ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.

Российские силы противовоздушной обороны 31 октября сбили самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинской армии. Затем 1 ноября в ведомстве заявили, что за сутки силы ПВО сбили два истребителя Су-27 ВСУ в зоне проведения спецоперации.