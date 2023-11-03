Москва, 3 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Россия рассматривает решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде как проявление сегрегации по национальному признаку. Об этом говорится в опубликованном 3 ноября заявлении МИД.

Nizar Kerkeni

В ведомстве назвали недопустимыми ссылки на то, что ограничения в отношении российских спортсменов стали следствием начала российской спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что нарушило действовавшее в это время олимпийское перемирие и олимпийскую Хартии.

Такого рода заявления МОК — это пример двойных стандартов, разрушающих правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям, подчеркнул МИД.

«Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МОК должен отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям на фоне своих заявлений о недопустимости дискриминации атлетов в контексте палестино-израильского конфликта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от МОК чёткого и недвусмысленного отказа от двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, а также равного подхода.

Позднее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что МОК продемонстрировал несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно западным странам. Глава МИД также отметил, что действия против России и Белоруссии МОК всячески пытался преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства добавил, что чиновники от спорта присвоили себе право решать, что на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. После этого глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из России смогут получить приглашение на Олимпиаду только в том случае, если не будут связаны с ОКР или государством.