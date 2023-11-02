Москва, 2 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) должен отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям на фоне своих заявлений о недопустимости дискриминации атлетов в контексте конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru

По словам дипломата, Москва не может рассматривать такие заявления МОК в отрыве от его глубоко дискриминационного отношения к спортсменам из России и Белоруссии, а также применения к ним принципа коллективной ответственности.

«Мы требуем от МОК чёткого и недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, равного подхода», — сказала она.

Представитель МИД добавила, что Москва также настаивает на восстановлении в правах российских и белорусских спортсменов, пострадавших от целенаправленной политизации международного спорта со стороны МОК.

«Невыполнение наших требований будет означать однозначное признание руководства МОК, что его действия в отношении российских и белорусских атлетов были изначально продиктованы соображениями дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к россиянам — это этническая дискриминация. Глава государства подчеркнул, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется Олимпийская хартия.

В МОК 20 октября заявили, что не согласны с критикой со стороны российского лидера. В комитете также выступили с утверждением, что ранее введённые им ограничения на участие в международных соревнованиях спортсменов с российскими или белорусскими паспортами якобы соответствуют Олимпийской хартии.