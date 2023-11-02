Москва, 2 ноября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Международный Олимпийский комитет (МОК) продемонстрировал несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу, заявил 2 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр назвал возмутительными заявления о недопустимости коллективной ответственности спортсменов.

«Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности МОК», — сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава МИД подчеркнул, что действия против России и Белоруссии МОК всячески пытался преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Затем 2 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что комитет должен отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска российский спортсменов к международным состязаниям на фоне своих заявлений о недопустимости дискриминации атлетов.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. После этого глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из России смогут получить приглашение на Олимпиаду только, если не будут связаны с ОКР или с Россией.