Пермь, 19 октября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Global Look Press/Naoki Morita/AFLO

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — сказал он.

Глава государства возмутился по поводу того, что в МОК приглашение на Игры считают привилегией, которую можно заслужить не имеющими никакого отношения к спорту политическими жестами, а не безусловным правом лучших из спортсменов.

Президент уточнил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду являются противоречащими самой природе спорта.

«Мы узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется — эта Олимпийская хартия, — а на кого нет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Путин заявил, что международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Глава государства подчеркнул, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур неизбежно.

Позднее в этот же день глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах спортсменам, равных призовым на Олимпийских играх. Путин подчеркнул, что для атлетов необходимо создавать достойные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября заявил, что недопуск спортсменов из России к участию в Олимпиаде-2024 в Париже бьёт по самой идее олимпийского спорта. Он отметил, что это не сулит ничего хорошего олимпийскому движению в будущем, и выразил надежду на то, что идея олимпизма восторжествует и Россия вновь реинтегрируется в «олимпийскую семью».

Министр спорта Олег Матыцин рассказал 19 сентября, что на Олимпиаду-2024 смогут поехать не более 180 российских спортсменов — остальных не допустили, и может оказаться, что количество не допущенных до состязаний вырастет.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 12 октября заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) отстранён до дальнейшего уведомления. Он уточнил, что такое решение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По утверждению чиновника МОК, в результате ОКР не может больше выполнять функции национального олимпийского комитета.