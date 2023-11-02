Москва, 2 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщил 2 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Конашенков добавил, что российские силы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow и восемь снарядов РСЗО HIMARS украинской армии.

По данным Минобороны, 12 октября российская армия уничтожила склады авиационных средств поражения ВСУ на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.

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