Российские военные уничтожили истребитель Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
Москва, 2 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщил 2 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Конашенков добавил, что российские силы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow и восемь снарядов РСЗО HIMARS украинской армии.
По данным Минобороны, 12 октября российская армия уничтожила склады авиационных средств поражения ВСУ на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области.
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