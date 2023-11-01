Москва, 1 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. За последние сутки истребители российских Воздушно-космических войск сбили в зоне проведения спецоперации два самолёта Су-27 украинской армии. Об этом 1 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолёта Су-27 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Куроедовка и Новосёловка Донецкой Народной Республики», — проинформировал он.

Военный уточнил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также из стрелкового оружия за это время удалось перехватить восемь ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган», а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации за месяц 37 самолётов ВСУ и шесть ракет ATACMS. Министр уточнил, что по целям отрабатывали средства ПВО.

Глава военного ведомства отметил, что при такой работе российские силы ПВО способны сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается передать Украине, примерно за 20 дней. Шойгу уточнил, что 37 сбитых самолётов — это в два раза больше гарантированно обещанных Киеву F-16.