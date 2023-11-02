Москва, 2 ноября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и восемь снарядов РСЗО HIMARS украинской армии. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», три противокорабельные ракеты «Нептун», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Военный добавил, что также за это время силы ПВО уничтожили 31 дрон ВСУ у Золотаревки в ЛНР, Марьинки, Спорного и Старомлыновки в ДНР, а также у Очеретоватого и Харьково в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 2 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что силы ПВО сбили воздушную цель в небе над регионом. По его словам, сейчас сотрудники оперативных служб уточняют последствия на земле.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО сбили и перехватили шесть беспилотников самолётного типа украинской армии над Крымом и Чёрным морем. В оборонном ведомстве уточнили, что один украинский дрон из этого числа был уничтожен утром 2 ноября.